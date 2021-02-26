شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب روسيا يحسم منافسات «الإسكيت» للسيدات بكأس العالم للرماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الفريق الروسي للإسكيت سيدات منافسات بطولة الفرق ببطولة كأس العالم للرماية خرطوش المقامة في مصر خلال الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس المقبل.

ويضم المنتخب الروسي كلا من الاينا فافزولينلا، زيليا باتريشينا، ناتليا فينجوردوفا.

وجاء في المركز الثاني المنتخب التشيكي، الذي يضم كلا من آنا سيندلاروفا، باربرا سيموفا، مارتينا ساكليتش.

وفي المركز الثالث، جاء المنتخب الكازاخستاني، الذي يضم كلًا من اولجا بانرينا، ريناتا ناسيروفا، اسيم اورينباي.

ومن المقرر أن تنتهي مسابقات الإسكيت غدا السبت، بمنافسات الإسكيت مختلط، تمهيداً لانطلاق منافسات التراب التي تتضمنها البطولة الاثنين حتى ختام البطولة.

يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول «الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة».