شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد فرجاني ساسي عن حقيقة عروض الدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من القلق والترقب داخل نادي الزمالك وتحديدا داخل اللجنة الثلاثية المؤقتة وإدارة الكرة خوفا من رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول خصوصا بعدما ترددت أنباء عن تلقي اللاعب عروض جديدة من الدوري التركي الممتاز.

يأتي هذا بعدما اعلن الإعلامي مدحت شلبي رسميا تلقي فرجاني ساسي عرضا من أحد أكبر أندية الدوري التركي عن طريق مصطفي محمد لاعب جالاتا سراي.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية إن فرجاني ساسي سبق وحصل على إجازة وحصل على جواز سفره من الزمالك وسافر سرا إلى إسطنبول للاتفاق مع أحد أندية الدوري التركي الممتاز.

وفي تطور ومتابعة سريعة للامر عقد مسؤولو الكرة بنادي الزمالك جلسة سريعة مع فرجاني ساسي لتوضيح الأمر وموقفه من البقاء أو الرحيل إلا أنهما لم يحصلا على أي إجابة شافية من اللاعب.

وأبلغ فرجاني ساسي الجهاز الفني وإدارة الكرة بانه مازال ينتظر موقفهم من التجديد له وأنه جاهز للتوقيع لنادي الزمالك شريطة الموافقة على طلباته المالية.