شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سليمان: حذرت لاعبي الإسماعيلي من صفحات التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد سليمان عضو اللجنة الفنية المشرف على فريق الكرة بنادي الإسماعيلي إن معسكر العين السخنة يسير على ما يرام، مشيرا إلى خوض لاعبى الفريق تدريبات في اليوم الثانى على فترتين من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين بجانب استيعاب اللاعبين مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية.

وانتظم لاعبو الإسماعيلى في المعسكر الخميس الماضي، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشوارهم بمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأضاف سليمان، في تصريحات للموقع الرسمي: «قمت بعقد اجتماع مع لاعبي الإسماعيلي للتأكيد على التركيز فقط في أرض الملعب والتدريبات من أجل حصد أفضل المكتسبات من المعسكر المغلق».

واستكمل: «طالبت اللاعبين بالبعد عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، سعيا لتحقيق مزيد من الانسجام والتناغم وهو ما سينعكس بالإيجاب على مباريات الإسماعيلي المقبلة».

واختتم حديثه: «الجميع على قلب رجل واحد من أجل مصالحة الجماهير المتعطشة لاستعادة مسيرة انتصارات الإسماعيلي وتحسين مركز الفريق وستكون هناك عقوبات على أي لاعب يخالف الحظر الإعلامى الموضوع».