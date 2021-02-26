شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف حقيقة التوصل لاتفاق مع كريم العراقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى أن ناديه لم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع كريم العراقى، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد تعاقده مع النادى والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وقال محمد الخولى، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لم نتوصل لاتفاق مع كريم العراقى بشأن تجديد تعاقده مع الفريق البورسعيدى»، مضيفا: «تحدثنا مع اللاعب في الأيام الماضية، لحسم ملف التجديد، ولكن لم نتوصل معه لاتفاق».

وأضاف: «هناك جلسة أخرى مع كريم العراقى هذا الأسبوع، لحسم القرار النهائى بشأن تجديد تعاقده مع النادى البورسعيدى»، موضحًا: «كريم العراقى لديه بعض الطلبات، ونسعى لتقريب وجهات النظر لإغلاق هذا الملف نهائيًا».

وأوضح: «عودة كريم العراقى للانتظام في معسكر الفريق ببرج العرب عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدورى، لم يتم حسمه حتى الآن، هذا القرار يعود للجهاز الفنى بقيادة على ماهر».

وأشار: «لم نتلق أي عروض رسمية في الفترة الماضية من بعض الأندية المصرية بشأن بيع كريم العراقى نهائيا»، مؤكدًا: «كل ما تردد عن طلب الأهلى التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفى المقبل، لا أساس له من الصحة».

يذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عاما يقدم أداءً متميزًا مع النادى المصرى والمنتخب الأولمبى، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية المحلية والأوروبية، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفى المقبل.