شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات يد الزمالك يتأهلن لربع نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ناشئات كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 (أ)، على المقطم بنتيجة 30 /16 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة بملعب الأخير ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر الموسم الجاري.

وبهذا الفوز، تأهل الفريق لخوض مباراته المقبله بدور الـ 8 أمام الطيران.

وقرر عامر حسن المدير الفني للفريق منح اللاعبات راحة لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الأحد المقبل استعدادا لاستكمال باقي مبارياته ببطولة الجمهورية عقب العودة من فترة التوقف.

كان فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 قد فاز أيضا اليوم على نظيره الشمس بنتيجة 31-25، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

ورفع فريق الزمالك رصيده إلى النقطة 42 يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة.

وأشاد رامي يوسف المدير الفني لفريق الزمالك بمستوى اللاعبين في لقاء اليوم، وسيطرتهم على مجريات اللقاء منذ بدايته والحفاظ عل مسيرة الانتصارات.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، عقب الفوز في لقاء اليوم.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الأحد المقبل، استعدادا لمواجهة الأهلي بالجولة القادمة من بطولة الدوري العام.