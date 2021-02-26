شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية: محمد صلاح يقتحم مجال الاستثمار العقاري (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية أن النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قام بتأسيس شركة تعمل في مجال الاستثمار العقاري مؤخرا.

وذكرت الصحفية أن المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، قرر اقتحام مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا وأطلق اسم «mos» على شركته الجديدة.

وأضافت أن محمد صلاح أطلق شركتين عقاريتين في إنجلترا مستثمرًا مبلغ 2 مليون جنيه إسترليني من ثروته.

وربطت الصحيفة لجوء محمد صلاح إلى مجال الاستثمار العقاري لمحاكاة تجربة روبي فاولر أسطورة ليفربول الذي اقتحم ذلك المجال منذ عدة سنوات وجنى العديد من الأموال، حيث ارتفعت ثروته بسبب مؤسسته العقارية لأكثر من 30 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.

وبحسب الصحيفة، يتوقع أن يتجه كثير من مشجعي ليفربول لشراء شقة من شركة محمد صلاح نجمهم المفضل.

ويحتل محمد صلاح مهاجم ليفربول صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما نجح في تسجيل 17 هدفا، رغم تراجع ترتيب فريق ليفربول في المسابقة إلى المركز السادس وبفارق كبير وصل إلى 19 نقطة عن مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع شيفيلد يونايتد الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 26 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعيش محمد صلاح حالة معنوية مرتفعة رغم غياب فريقه ليفربول عن المنافسة، وذلك بعدما أبدى أكثر من فريق رغبته في ضم اللاعب وهو ما جعل ناديه يؤكد أن محمد صلاح مستمر مع الريدز ولا توجد أي نية لبيعه.