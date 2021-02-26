شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على سبورتنج 29-23 في دوري كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على حساب نظيره فريق سبورتنج، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة الدولي، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا ونجح في التفوق بالشوط الأول بنتيجة ١٤-١٣.

وفي الشوط الثاني استمر الأداء المميز للاعبي الأهلي، لينجح الفريق في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ٢٩-٢٣ ويواصل منافسته في صدارة الترتيب.

يذكر أن طارق محروس المدير الفني قد طالب اللاعبين بالفوز من أجل الاستمرار في المنافسة.

كانت إدارة النادي الأهلي قد أرسلت أمس خطابًا للاتحاد المصري لكرة اليد، تؤكد فيه رفضها استكمال مباريات الدوري والكأس لموسم 2019-2020 بقوائم العام الماضي؛ لأنه قرار يخالف المنطق قبل أن يخالف الأعراف واللوائح المحلية والدولية، بل ويتعارض مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.