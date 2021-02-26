شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يراقب مباريات القسم الثاني استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يراقب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، وجهازه المعاون، مباريات دوري القسم الثاني.

ويستعد حسام البدري لإعلان القائمة النهائية التي ستخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، المقررتين يوم 25 و29 مارس المقبل، في نيروبي، والقاهرة، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم 2022.

وطلب البدري من أعضاء جهازه المعاون كتابة تقرير مفصل عن مجموعة المباريات التي يراقبونها تحسباً لظهور أي عناصر يمكن ضمها لمعسكر الفريق المقبل.

ويعاني الجهاز الفني للمنتخب من ندرة في ظهيري الأجناب في ظل عدم القناعة سوى بالثنائي أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك، ومحمد هاني، الظهير الأيمن للأهلي.