شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يتماثل للشفاء ويشارك في تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة والانتهاء من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وكان طاهر اشتكى من إصابة عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي، وانتظم اليوم في مران الأهلي الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الـ ١٤ في بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش.

وشارك ماهر في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته التي استدعت جراحة في الكتف خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وخضع ناصر ماهر لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي؛ للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في المران.