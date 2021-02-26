شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل المصري مع سيراميكا كليوباترا «2-2» في شوط أول مثير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول الذي يجمع بين المصري مع سيراميكا كليوباترا بالتعادل بهدفين لمثلهما في المباراة التي تجرى بينهما حاليا في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة.

تقدم عمر كمال للمصري من ضربة جزاء قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة العاشرة وتقدم اوستن اموتو للمصري في الدقيقة 29 قبل أن يكرر أحمد ياسر التعادل من ضربة جزاء.

جاء أحداث الشوط الأول قمة في الإثارة والندية بين لاعبي الفريقين، بعدما سعى كل فريق لهز الشباك مبكرا وهو ما نجح من خلاله المصري قبل أن يتعادل سيراميكا.