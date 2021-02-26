شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يهدد حسن مصطفى: مصر مش هتسيب هشام نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، النار على حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بعد قراره بإيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد لمدة سنة بحجة خرق الفقاعة الطبية في مونديال اليد التي استضافته مصر.

وقال خالد الغندور في تصريحات خاصة: حسن مصطفى يرغب في تصفية حسابات شخصية مع هشام نصر والمقصود ليس الاتحاد المصري لكرة اليد ولكن المقصود من هذا القرار هو مصر ككل لأن هشام نصر والاتحاد يمثلان مصر ولا يمثلان أنفسهم.

وهدد خالد الغندور رئيس الاتحاد الدولي قائلا: حابب أقول كلمة مهمة حسن مصطفى إن مصر مش هتسيب هشام نصر رئيس اتحادها.

وتابع: الدولة المصرية أبهرت العالم ببطولة عالمية في مونديال اليد وأجبرت العالم كله والاتحاد الدولي على الإشادة بالدولة المصرية والمنظومة الرياضية المصرية التي تعمل على أعلى مستوى في كافة الألعاب والبطولات في الوقت الذي رفضت فيه دول عملاقة من استضافة بطولات أقل من مونديال العالم لكرة اليد.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن أمس أن انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية سيتم إجرائها في الفترة من أغسطس المقبل وحتى 31 أكتوبر المقبل.

وقال الوزير الانتخابات ستجرى على الجميع وسيتم انتخاب مجالس إدارت جديدة لجميع الأندية والاتحادات وفقا للقانون المصري على أن يكون نهاية شهر أكتوبر المقبل هو موعد أخر جمعية عمومية لأي ناد أو اتحاد رياضي وعلى رأسها الأهلي والزمالك واتحاد الكرة.

ووفقا لقرار الوزير فأنه في حالة تطبيق عقوبة الاتحاد الدولي على هشام نصر فلن يتمكن من دخول الانتخابات وحرمانه من التواجد في اتحاد اليد 5 سنوات.