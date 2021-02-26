شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن يعود لصفوف الإسماعيلي أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تماثل أحمد أيمن، مدافع الفرق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، للشفاء من لإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الفريق طوال الفترة المنقضية.

ووفقاً للدكتور محمد طه مهنا، طبيب الإسماعيلي، سيكون أيمن جاهزًا للمشاركة مع الفريق في مباراة وادي دجلة بعد المقبلة.

ويلتقي الإسماعيلي مع وادي دجلة 5 من مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

ويعول البوسني يوفيتش، على عودة اللاعب كثيرا خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم خط الدفاع.