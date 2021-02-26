شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يتحفظ على عدم التزام لاعبي الزمالك قبل مواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو تحفظه على عدم التزام لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بتنفيذ تعليماته في بعض الجمل الفنية خلال مران الجمعة، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، في المباراة المقرر لها الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على إيقاف التدريب أكثر من مرة لمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والتكتيكية لجميع اللاعبين، ومطالبتهم بالالتزام بها أمام فريق وادي دجلة.