شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تحفيزية من حسام حسن لنجم الاتحاد بعد إصابته بالصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على دعم لاعبه كريم الديب، الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي في مباراة الفريق أمس أمام دجلة بالدوري، ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة إنبي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع، والمقرر لها الاثنين المقبل على استاد الإسكندرية.

وطالب العميد من نجم الاتحاد السكندري ضرورة التحلي بالصبر وعدم التأثير نفسيًا بالإصابة حتى يتسنى له العودة السريعة للملاعب بعد الاستقرار على إجراء الجراحة في القريب العاجل.

وأكد المدير الفني للاتحاد السكندري في مكالمة هاتفية جمعته بالديب على قدرة الأخير على التعافي من الصليبي، كما تعافى منها سابقا واستعاد بريقه وتوهجه في الملعب.

وحرصت صفحة الاتحاد السكندري على فيس بوك على دعم الديب: " خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى للاعبنا كريم الديب، عقب إصابته في مباراة نادى وادى دجلة بقطع في الرباط الصليبي، ستعود أقوى، و ننتظرك من جديد لتدافع عن ألوان زعيم الثغر.

وتلقى نادى الاتحاد السكندري بقياد حسام حسن، ضربة موجعة بعدما أثبتت الأشعة إصابة كريم الديب لاعب وسط الفريق بقطع في الرباط الصليبى، بعد إصابته في مواجهة زعيم الثغر أمام وادى دجلة والتي انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف.

ودخل كريم الديب في نوبة بكاء شديد فور إعلان نتيجة الأشعة بعدما اشتكى من آلام في الركبة، رفض الحديث مع أي شخص، ومن المنتظر أن يجرى إبراهيم حسن مدير الكرة اتصالا بالدكتور أحمد عبد العزيز لتحديد موعد الجراحة.

واستقبل الجهاز الفنى الخبر بحالة من الخزن الشديد نظرا للحالة المتميزة، التى كان عليها اللاعب مؤخرا، والذى يعتبر من أهم مفاتيح اللعب التى يعتمد عليها حسام حسن.