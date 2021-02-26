شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة المصري وسيراميكا بالدوري الممتاز (2 - 2).. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى وسيراميكا، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم المصري مبكرًا عن طريق عمر كمال من ضربة جزاء فى الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا فى الدقيقة العاشرة، وتقدم المصرى مرة أخرى عن طريق أوستن أوموتو فى الدقيقة 27 بتسديدة قوية، قبل أن يتعادل من جديد أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء احتسبها نور الدين حكم اللقاء وأكدها الفار فى الدقيقة 37 من زمن المباراة.

بهذه يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 22 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 7 مواجهات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 14هدف.