شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل2 - 2 يحسم مواجهة المصري وسيراميكا المثيرة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى وسيراميكا، والتى جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت جميع أهداف المباراة فى الشوط الأول، تقدم المصري مبكرا عن طريق عمر كمال من ضربة جزاء فى الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا فى الدقيقة العاشرة، وتقدم المصرى مرة أخرى عن طريق أوستن أوموتو فى الدقيقة 27 بتسديدة قوية، قبل أن يتعادل من جديد أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء احتسبها نور الدين حكم اللقاء وأكدها الفار فى الدقيقة 37 من زمن المباراة.

بهذه يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 22 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 7 مواجهات وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف ومازالت لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 14هدفا.

هدف المصري الأول

هدف التعادل لسيراميكا

هدف المصري الثاني

هدف التعادل الثاني لسيراميكا

لعب سيراميكا مباراة اليوم بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - شريف دابو، خط الوسط: محمود نبيل - محمد إبراهيم - رجب عمران - ميدو جابر ،خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري - ضياء- قنديل - عاشور الادهم - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - فابريس نجا - ونيفول كوبينا - صالح جمعه.

فيما جاء تشكيل المصري لمواجهة سيراميكا كالآتي :في حراسة المرمى: احمد مسعود، في خط الدفاع: علاء عطا. اسلام صلاح . عمرو موسي. احمد شديد قناوي، في خط الوسط الدفاعي: سعيدو سيمبوري. فريد شوقي، في خط الوسط الهجومي : محمد عنتر، عمر كمال عبد الواحد، محمد جريندو، وفي خط الهجوم: اوستن اوموتو