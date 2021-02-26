شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح التحقيق فى أزمة روقا وطائرة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادي الزمالك تحقيقا سريا داخل النادى، خلال الساعات القليلة الماضية، لمعرفة أسباب أزمة عدم سفر محمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق، بصحبة البعثة البيضاء إلى السنغال لخوض مباراة تونجيت.

وفوجئ مسئولو الزمالك بسلطات مطار القاهرة تمنع روقا من السفر بصحبة البعثة إلى السنغال، بسبب انتهاء جواز السفر، ليتخلف عن السفر مع البعثة، ويقرر مجلس الإدارة فتح تحقيق لمعرفة المخطئ ومعاقبته.

كما فتح مسئولو الزمالك تحقيقا في أزمة الطائرة الخاصة التي أقلت البعثة البيضاء للسنغال لمواجهة تونجيت في ثاني جولات دوري أبطال أفريقيا وتأخر وصول البعثة بسبب أزمة خلال السفر بخصوص المرور فوق المجال الجوي الموريتاني، وعدم استخراج تصريح للمرور، ويسعى مسئولو الأبيض من خلال التحقيق لمعرفة مدى تورط الشركة المسئولة عن الرحلة فى هذا الخطأ، وفى حال التأكد من ذلك سيتم رفع دعوى قضائية ضدها والمطالبة بتعويض مالى عما حدث.

وكشف مصدر مطلع داخل بعثة فريق الزمالك، كواليس أزمة الطائرة التي عانت منها البعثة البيضاء أثناء السفر إلى السنغال لمواجهة، تونجيث بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال المصدر الزملكاوي، إن الأزمة تكمن فى اعتياد شركات الطيران الخاصة على إصدار تصريح واحد للمرور فوق المجال الجوي السنغالي والموريتاني وليس تصريحا خاصا لكل بلد، ولكن هذه المرة فوجئ طاقم الطائرة، برفض السلطات الموريتانية استقبال طائرة الزمالك وطلبت تصريح خاص للمرور فوق مجالها الجوي.

وحاول طاقم الطائرة احتواء الأمر سريعا وإقناع السلطات الموريتانية بامتلاك التصريح للمرور فوق الأجواء السنغالية وبالتالي الموريتانية لكنهم رفضوا تماما، لتعود الطائرة بعد طيران دام 3 ساعات إلى الجزائر لحين حل الأزمة والطيران مرة أخري تجاه السنغال.