شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ثانية تمنح مباراة المصري وسيراميكا أسرع ضربة جزاء فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة المصري البورسعيدى وسيراميكا، المقامة حاليا، احتساب إبراهيم نور الدين أسرع ضربة جزاء فى الدورى المصري بعد مرور 25 ثانية من بداية اللقاء للفريق البروسعيدى وسددها عمر كمال عبد الواحد مسجلا هدف التقدم.

انتهى الشوط الأول بين فريقى المصرى البورسعيدى وسيراميكا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم المصري مبكرا عن طريق عمر كمال من ضربة جزاء فى الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا فى الدقيقة العاشرة، وتقدم المصرى مرة أخرى عن طريق أوستن أوموتو فى الدقيقة 27 بتسديدة قوية قبل أن يتعادل من جديد أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء احتسبها نور الدين حكم اللقاء وأكدها الفار فى الدقيقة 37 من زمن المباراة.