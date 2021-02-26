شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستأنف مرانه بدون راحة استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الكروي الأول للاتحاد السكندري تدريباته على ملعبه في الخامسة عصر اليوم، استعدادا لمواجهة إنبي على ملعب الإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري الممتاز هذا الموسم، ورفض حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري، منح لاعبيه راحة من التدريبات نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة إنبي والمقرر لها بعد غدا الأحد.

وبدأ المران بمحاضرة فنية على أرض الملعب من حسام حسن للاعبيه وجه خلاله الشكر لهم بعد الأداء البطولي أمام دجلة أمس، وطالبهم بمواصلة النتائج الإيجابية.

وخطف الاتحاد السكندرى، فوزا قاتلا من أنياب منافسه وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء، أمس، الخميس على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل محمد هلال، لوادى دجلة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فوزى الحناوى للاتحاد السكندرى، في الدقيقة 54، وبعدها ينهى إيمانويل إكوي أمام الغزلان بتسجيل هدف الفوز لزعيم الثغر في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة ارتقى الاتحاد السكندرى في ترتيب جدول الدورى إلى المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة فيما ظل وادى دجلة في المركز الأخير برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 19 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.