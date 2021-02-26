شكرا لقرائتكم خبر عن عروسان يحتفلان بخطوبتهما فى الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عروسان بخطوبتهما داخل أروقة نادى الزمالك، تعبيرًا منهما على مدى حبهما وانتمائهما للقلعة البيضاء، حيث حرص العروسان على الاحتفال بخطوبتهما مع أعضاء الجمعية العمومية بالنادى الأبيض.

ولقى العروسان تفاعلا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك، والذين حرصوا على مشاركتهم الفرحة، وتقديم التهنئة لهم، وهو ما أدخل البهجة على العروسين، كما حرصا على التقاط العديد من الصور داخل النادى.



عروسان يحتفلان بخطوبتهما في الزمالك (1)



عروسان يحتفلان بخطوبتهما في الزمالك (2)



عروسان يحتفلان بخطوبتهما في الزمالك (3)



عروسان يحتفلان بخطوبتهما في الزمالك (4)



عروسان يحتفلان بخطوبتهما في الزمالك (5)

من ناحية أخرى، خضع لاعبو فريق الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم، الذي يقام على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً لمواجهة وادى دجلة، المقرر لها الاثنين المقبل، فى السابعة والنصف باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وقبل انطلاق مران اليوم، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو عقد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، وطالبهم بالتركيز فى مباراة وادي دجلة المقبلة لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الحليم على للاعبين أن الفوز على وادى دجلة فى بطولة الدوري سيؤثر إيجابيا على مواجهة الفريق المقبلة بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد عبد الحليم علي للاعبين خلال الجلسة، أن الجهاز الفني وإدارة النادي على ثقة كاملة في إمكانياتهم الفنية لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في اللقاء المقبل.

وفي نهاية الجلسة تعاهد لاعبو الزمالك على تقديم أفضل أداء لهم أمام وادي دجلة، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري.