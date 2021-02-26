شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج فى سابع جولات المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، على سبورتنج بنتيجة 29/23 فى سابع جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020/2021.

ونجح الأهلى فى الفوز على الأوليمبي بالجولة السادسة التى أقيمت أمس، الخميس، على نفس الصالة بنتيجة 33/19 ، ورفع رصيده إلى النقطة 21 بجدول ترتيب الدورى .

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن تأجيل الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة بدورى المحترفين للموسم الحالى المقرر لهما يومى 1، 2 أبريل المقبلين إلى يومى 15 و16 من نفس الشهر، وذلك لاستكمال نهائيات موسم كورونا .

يأتى ذلك فى ظل إعلان استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1و 2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم، وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من ـ الاهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

وكان اتحاد اليد قد حدد موعدا للنهائيات وسط الموسم الحالى، إلا أنه تم تأجيله مجددا؛ بسبب استضافة مصر لبطولة العالم خلال شهر يناير الماضى.