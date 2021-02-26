تركيز وحماس لاعبى الأهلى فى المران الجماعى استعدادا لمواجهة الطلائع.. صور

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمي للنادى الأهلى عبر تويتر عن أحدث صور لنجوم الفريق أثناء خوضهم تدريبات قوية استعداداً لمباراة الفريق مع طلائع الجيش المقبلة، وسيطر الحماس على نجوم الفريق أثناء المران، وأبرزهم مثل الشناوى وكهربا، بالإضافة محمد هانى، سواء خلال الصور الجماعية التى تضمنت لاعبى الفريق أو صور اللاعبين بشكل منفرد، وكتب الحساب الرسمى للفريق فى تعليقه على الصور "فريقنا يواصل العمل".

من ناحية أخرى، شهدت تدريبات الفريق اليوم تأدية على معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، تدريبات بالجرى حول ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء فى الجزيرة، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي للتعافى من إصابة العضلة الخلفية التى لحقت به خلال مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية، حيث خرج من مباراة بايرن ميونخ في نصف النهائي مصاباً ولم يتمكن من استكمال اللقاء.



الأهلى على تويتر

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر إنستجرام فيديو من تدريب على معلول قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر.