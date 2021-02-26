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تركيز وحماس لاعبى الأهلى فى المران الجماعى استعدادا لمواجهة الطلائع.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمي للنادى الأهلى عبر تويتر عن أحدث صور لنجوم الفريق أثناء خوضهم تدريبات قوية استعداداً لمباراة الفريق مع طلائع الجيش المقبلة، وسيطر الحماس على نجوم الفريق أثناء المران، وأبرزهم مثل الشناوى وكهربا، بالإضافة محمد هانى، سواء خلال الصور الجماعية التى تضمنت لاعبى الفريق أو صور اللاعبين بشكل منفرد، وكتب الحساب الرسمى للفريق فى تعليقه على الصور "فريقنا يواصل العمل".


الشناوي
الشناوي

كهربا
كهربا

محمد-هانى
محمد هانى

لاعبو الأهلى
لاعبو الأهلى

من ناحية أخرى، شهدت تدريبات الفريق اليوم تأدية على معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، تدريبات بالجرى حول ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء فى الجزيرة، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي للتعافى من إصابة العضلة الخلفية التى لحقت به خلال مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية، حيث خرج من مباراة بايرن ميونخ في نصف النهائي مصاباً ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

الأهلى على تويتر
الأهلى على تويتر

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر إنستجرام فيديو من تدريب على معلول قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر.

محمد شريف وياسر ابراهيم
محمد شريف وياسر ابراهيم

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز، وعلى صعيد المران ذاته، أدى على معلول، لاعب الفريق جلسة فى «الجيم» ثم استكمل برنامجه التأهيلى بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى، ويخضع «معلول» لبرنامج علاجى وتأهيلى بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة الجماعية فى المباريات.

ايمن اشرف
ايمن اشرف

ونفذ معلول برنامجه التأهيلى قبل انطلاق المران الذى يقام عصر اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 14 فى بطولة الدورى الممتاز.

السولية قبل التمرين
السولية قبل التمرين

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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