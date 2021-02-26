سيراميكا يقتنص تعادلا مثيرًا أمام المصري في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعادل فريق المصري أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-2، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة بدوري we المصري.

وسجل المصري الهدف الأول في الدقيقة 3 عن طريق عمر كمال من ركلة جزاء، قبل أن يتمكن أحمد ياسر ريان من إدراك التعادل في الدقيقة 10.

وعاد المصري لتقدم في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب أوستن أوموتو، لكن أحرز أحمد ياسر ريان التعادل في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، وصل فريق المصري إلى 22 نقطة ليصبح في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري خلف الزمالك ومصر المقاصة.

وعلى الجانب الأخر، حصل سيراميكا كليوباترا على نقطة ليصبح رصيد الفريق 21 نقطة ليتساوي مع الأهلي.