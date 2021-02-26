جالاتا سراي مستنكرًا تصريحات الزمالك: ليس من حقكم بيع مصطفى ولو بـ20 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

رد عبدالرحيم البايراك نائب رئيس جالاتا سراي التركي على تصريحات إدارة نادي الزمالك بشأن تفاصيل التعاقد بين الطرفين في إعارة مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد، قائلًا أنهم طرف في التعامل مع أي عروض تصل للاعب.

وصرح إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية للزمالك بأنهم أصحاب الحق في بيع عقد مصطفى محمد في حال وصول عرض مالي أكبر من الـ4 مليون يورو المتفق عليها مع النادي التركي في بند أحقية الشراء.

وقال نائب رئيس جالاتا سراي في تصريحاته لموقع "سوزجو" التركي: "بكل تأكيد سيكون مصطفى محمد لاعبًا في صفوف الفريق حتى نهاية هذا العام، ولا أعلم كيف تخرج مثل هذه التصريحات.. حتى وإن حصلوا على عرض بقيمة 20 مليون دولار لا يمكنهم بيع اللاعب دون علمنا.

وأنكر مسئول جالاتا سراي تصريحات إبراهيم عبدالله التي تقول بأن الزمالك يمتلك الحق في بيع اللاعب لنادي أخر إذا عرض أكثر من 4 مليون دولار.

وتابع: "هذا الإدعاء غير صحيح بالمرة، فبعد أن ندفع 4 مليون دولار، لا يمكنهم الحصول على 20 مليون دولار إلا إذا حصلوا على موافقة من جانبنا، مصطفى سيكون لاعبًا في جالاتا سراي."

وانضم مصطفى محمد إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة حتى صيف 2022، مقابل 2 مليون دولار، واستطاع في بداية مشواره أن يسجل 3 أهداف في 4 مباريات.