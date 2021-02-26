شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفوز على زد بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق النصر بقيادة سيد عيد فوزا كبيرا على فريق زد بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب النصر ضمن الجولة 15.

أحرز ثلاثية النصر أحمد الصعيدي هدفين وأحمد كالوشا الهدف الثالث من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 16 نقطة بينما تجمد رصيد زد عند 20 نقطة.

من جانبه أبدى سيد عيد المدير الفني للنصر رضاه عن النتيجة والأداء وقال إن لاعبيه قدموا أداء رائع وحققوا نتيجة رائعة.

وأضاف سيد عيد أن الشوط الأول أعطى تعليمات هجومية للاعبين ونفذوا التعليمات المطلوبة منهم ونجحوا في تسجيل هدفين وبين شوطي اللقاء طالبت اللاعبين بضرورة التأمين والحفاظ على الهدفين مع ضرورة تسجيل هدف ونجح في التسجيل عن طريق كالوشا من رحلة جزاء.

وأشار عيد إلى أن التغيرات كانت موفقه حيت تم الدفع بحسن حسين وحسام أشرف وحسام جلال وميدو العطار وأحمد كهربا.

وأوضح سيد عيد أن اللاعبين خاضوا اللقاء بروح معنوية مرتفعة خاصة بعد الفوز على منتخب السويس الأسبوع الماضى وأن الدور الثاني سيشهد نتائج جيدة للنصر في ظل الأداء القوي للفريق.