وستجرى القرعة السبت، بمقر نادي سبورتنج بالإسكندرية، وسيحضره مندوب عن الأندية الستة عشر المشاركة في البطولة.

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يجري قرعة مجموعات بطولة الجمهورية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية