شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يجري قرعة مجموعات بطولة الجمهورية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة المسابقات لاتحاد كرة اليد إجراء قرعة مجموعات دور الـ 16 لبطولة الجمهورية مواليد 2004 في الإسكندرية.
وستجرى القرعة السبت، بمقر نادي سبورتنج بالإسكندرية، وسيحضره مندوب عن الأندية الستة عشر المشاركة في البطولة.
واخطرت لجنة المسابقات جميع الأندية المشاركة بأن إقامة المباريات سيكون بدون جمهور وفقاً للإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.
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