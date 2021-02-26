شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبط يد الزمالك يهزم الشمس «31-25» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 على نظيره الشمس بنتيجة 31-25، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

ورفع فريق الزمالك رصيده إلى النقطة 42 يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة.

وأشاد رامي يوسف المدير الفني لفريق الزمالك بمستوى اللاعبين في لقاء اليوم، وسيطرتهم على مجريات اللقاء منذ بدايته والحفاظ عل مسيرة الانتصارات.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، عقب الفوز في لقاء اليوم.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم الأحد المقبل، استعدادا لمواجهة الأهلي بالجولة القادمة من بطولة الدوري.