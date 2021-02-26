شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال» يطمح لإزاحة ميسي وهاميلتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضمت قائمة المرشحين النهائيين لجوائز «لوريوس 2021»، التى سيتم الإعلان عنها فى مايو، والتى ستقام بشكل افتراضى هذا العام، بسبب فيروس كورونا المستجد، كلا من رافائيل نادال، وأنسو فاتى، وجوان مير، وفريق الرجبى الأرجنتينى (بوماس).

وحصل نادال، وهو أحد المرشحين الستة النهائيين لأفضل رياضى، على هذه الجائزة بالفعل فى عام 2011، عندما ذهبت جائزة أفضل فريق إلى المنتخب الإسبانى، بعد فوزه بكأس العالم 2010.

ويطمح أسطورة التنس الإسبانى إلى إزاحة الأرجنتينى ليونيل ميسى، والبريطانى لويس هاميلتون، اللذين حصلا على جائزة أفضل رياضى، فى النسخة الماضية.

ويتنافس على جائزة أفضل فريق، التى حصل عليها منتخب الرجبى لجنوب إفريقيا، العام الماضى، كل من فريق الرجبى الأرجنتينى، وبايرن ميونيخ، وكانساس سيتى تشيفز (كرة قدم أمريكية)، وليفربول ولوس أنجلوس ليكرز (كرة السلة)، ومرسيدس بتروناس (فورمولا 1).

ويتنافس مهاجم برشلونة، الإسبانى الدولى الشاب، أنسو فاتى، مع بطل العالم للدراجات النارية، جوان مير، بالإضافة إلى شخصيات رياضية عالمية أخرى، مثل الأمريكى باتريك ماهوميس (كرة قدم أمريكية)، والنمساوى دومينيك تيم (التنس)، على جائزة أفضل موهبة.

من جانبه، قال رئيس أكاديمية لوريوس، شون فيتزباتريك، بأنهم مصممون بعد عام صعب، أكثر من أى وقت مضى، على ضمان أن هذه الشراكة «تكرم رجال ونساء سعوا جاهدين للعودة إلى الرياضة، فى الكثير من الحالات، فى بيئة مختلفة تماما، ودون جمهور».