شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يكشف موقف مبابي ونيمار النهائي مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ليوناردو، المدير الرياضى لنادى باريس سان جيرمان عن عدة ملفات تخص تمديد تعاقد نجمى الفريق نيمار جونيور وكيليان مبابى، وفرص الفريق فى التتويج بلقب الدورى، وحظوظه أوروبيا بعد الفوز على برشلونة 4-1 فى ذهاب دور الـ16 لدورى الأبطال.

صرح ليوناردو عبر شبكة «فرانس بلو» الإذاعية: «فوجئت بما يتردد من أحكام وتقييم الموقف بالنسبة لمبابى، فهو لاعب تزداد مهمته ومسؤولياته بصفوف الفريق مع الوقت، ولديه بالفعل مسؤوليات، ونتحدث معه منذ فترة طويلة، وموقفنا واضح، ونعرف ما نريده، وسنصل للحظة التى نحسم فيها قرارنا، لقد بدأنا المفاوضات بشكل جيد، وسنقرر قريبا».

وأضاف فى سياق متصل: «نتحدث أيضا مع نيمار، نحن نسير على الطريق الصحيح رغم أن العقود لم توقع بعد، ووصلنا لمراحل جيدة معه، وهدفنا حسم الأمور فى أسرع وقت ممكن، ونفس الأمر بالنسبة لخوان بيرنات وآنخيل دى ماريا، نريد تجديد عقود اللاعبين الأربعة».

واستدرك: «أما دراكسلر، فقد تحدثنا معه بشكل أقل، لأنه لم يشارك كثيرا فى المباريات خلال الفترة الأخيرة، ولكنه لا يزال لاعبا مهما بصفوف الفريق».

وينتهى تعاقد نيمار ومبابى فى صيف 2022، بينما ينتهى تعاقد بيرنات ودى ماريا ودراكسلر بنهاية الموسم الجارى.

وتطرق ليوناردو للحديث عن مواجهة برشلونة فى إياب دورى الأبطال، قائلا: «أثق فى الله والعمل، ما حدث لباريس سان جيرمان فى المواسم الماضية، تعرضت له أندية أخرى، دورى الأبطال مسابقة مجنونة، وهناك ثلاثة أسابيع بين المباراتين، سنحاول الاستفادة من خبراتنا، فالمهمة صعبة جدا، يجب أن نتوخى الحذر، يجب أن نخوض اللقاء دون التفكير فى الماضى، وتقديم نفس أدائنا فى مباراة الذهاب».

وبشأن تراجع الفريق للمركز الثالث فى جدول الدورى الفرنسى، شدد ليوناردو «لست قلقا، بى إس جى يبقى من المرشحين للتتويج باللقب، واشتعال المنافسة هذا الموسم يعكس أهمية ما حققناه فى المواسم الماضية، فإذا لم يكن الفريق فى حالة جيدة، فمن الصعب أن يفوز بلقب الدورى مثل أى بطولة أخرى فى أوروبا، وتصبح الأجواء أكثر إثارة».

وأوضح: «لا أختبئ وراء وباء كورونا، لكن منذ 11 مارس وتأهلنا على حساب بوروسيا دورتموند، نخوض ماراثونا طويلا بشكل مذهل، لقد توقف النشاط 4 أشهر دون مباراة رسمية واحدة، إنه أمر فريد من نوعه، ولم يحدث سوى فى فرنسا، وتأثرت جميع الفرق سلبا بسبب سوء فترة الإعداد، ومع ذلك قدمنا مستويات مميزة ضد برشلونة ومانشستر يونايتد، وكنا حاضرين بقوة».

واستطرد النجم البرازيلى السابق «طموحنا كما هو.. إذا تأهلنا لدور الثمانية فى دورى الأبطال، سنصل إلى شهر إبريل، ونجد أنفسنا فى مرحلة حاسمة بجميع البطولات ووسط زحام من المواجهات المهمة للغاية». وأتم ليوناردو تصريحاته: «ليل وموناكو وليون يقدمون مستويات قوية، ليل يقدم أداء قويا منذ سنوات، وموناكو استفاق بعد بداية صعبة، وليون استفاد من عدم مشاركاته فى البطولات الأوروبية هذا الموسم، المنافسة معهم مثيرة للغاية».