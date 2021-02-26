شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يرفض فكرة الاستعانة بـ «فتحي» أمام كينيا وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض حسام البدري، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، فكرة الاستعانة بأحمد فتحي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، في مباراتي المنتخب المقبلتين أمام كينيا وجزر القمر.

ويلتقي المنتخب مع كينيا وجزر القمر، يومي 25 و29 في نيروبي والقاهرة، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

ويعاني المنتخب، من نقص عددي في مركز الظهير الأيمن في ظل عدم وجود وفرة في اللاعبين في نفس المركز، وعدم الاستقرار سوى على محمد هاني، لاعب الأهلي.

وشدد البدري، لأعضاء جهازه المعاون، أن هدفه في المرحلة المقبلة هو النزول بأعمار اللاعبين من أجل صناعة فريق للمستقبل.