شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو يتطلع لتوديع «فترة الشك» وسط مطاردة ريال مدريد وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتحتم على أتلتيكو أن يثبت أقدامه في صدارة الدورى الإسبانى في الموسم الجارى، بعد أن سمح لريال مدريد وبرشلونة بتهديد موقعه، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبعد أن كان أتلتيكو ينفرد بالصدارة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه (وله مباريات مؤجلة) بات يبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن ريال مدريد، الوصيف، ولا يزال له مباراة مؤجلة، ويتفوق بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

ولم يحقق أتلتيكو أي انتصار في آخر 3 مباريات بجميع المسابقات، وكانت آخر هذه الإخفاقات، الخسارة على ملعبه أمام تشيلسى الإنجليزى 1-0 في ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا ليصبح مهددا بتوديع البطولة القارية مبكرا.

وقد صار ما بدا موسما رائعا محتملا لأتلتيكو تحت قيادة مدربه الأرجنتينى دييجو سيمونى، حلما صعب المنال بعد الكبوات الأخيرة للفريق.

ويخرج أتلتيكو لملاقاة مضيفه فياريال، صاحب المركز السادس، الأحد المقبل، في المرحلة 25 من الليجا، في مواجهة لن تكون سهلة مطلقا بالنسبة للمتصدر.

وقال سيميونى بعد الخسارة أمام تشيلسى: «نعيش أوقاتا صعبة... هذه حقيقة بشكل أكبر فيما يتعلق بالنتائج. علينا أن نركز وأن نعمل بقوة ونتحسن».

واهتزت شباك أتلتيكو في 8 مباريات متتالية، وهو أمر غير مسبوق في عهد سيميونى منذ 2011.

ويخوض ريال مدريد حامل اللقب مواجهة صعبة يوم الإثنين أمام ضيفه ريال سوسيداد، صاحب المركز الخامس. وسجل الريال تحت قيادة مدربه زيدان سلسلة من النتائج الجيدة مؤخرا، بينها الفوز على أتالانتا الإيطالى 1-0، في دورى الأبطال، رغم كثرة الغيابات في الفريق. ويفتقد زيدان جهود هدافه كريم بنزيما بنزيمة وقائده سيرخيو راموس والعديد من الأوراق الرابحة، لكن الفريق سجل 5 انتصارات متتالية على مستوى جميع المسابقات.