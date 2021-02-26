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باهر المحمدي يغيب عن الإسماعيلي حتى نهاية الموسم

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات في حكم المؤكد غياب باهر المحمدي، مدافع الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وابتعد المحمدي عن المشاركة مع الإسماعيلي طوال الفترة المنقضية بسبب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

ويواصل المحمدي برنامجه التأهيلي والذي سينتهي بنهاية شهر مارس المقبل، وبعدها سيبدأ في الجري حول الملعب ضمن المرحلة الأخيرة للعلاج والتي تستغرق مايزيد عن شهر آخر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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