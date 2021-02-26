شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن خضوع هندرسون لجراحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى ليفربول الإنجليزى خضوع جناحه الأيمن جوردان هندرسون لجراحة فى العضلات، إثر الإصابة التى تعرض لها خلال هزيمة الريدز من إيفرتون بهدفين نظيفين فى ديربى الميرسيسايد، ليلة السبت الماضية.

ونشر نادى ليفربول بيانا رسميا عبر موقعه الإلكترونى جاء فيه: «يمكن ليفربول أن يؤكد خضوع جوردان هندرسون لعملية جراحية بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال ديربى ميرسيسايد فى نهاية الأسبوع الماضى مع إيفرتون».

وأضاف البيان: «تم استبدال الكابتن بعد نصف ساعة من المباراة فى أنفيلد بعد أن أصيب بمشكلة فى الفخذ جعلته غير قادر على الاستمرار».

وتابع البيان: «بعد مزيد من التقييم مع الفريق الطبى للنادى، نجح هندرسون فى إجراء إجراء تصحيحى تم تنفيذه على إصابة العضلة الضامة للفخذ، وسيبدأ برنامج إعادة التأهيل على الفور».