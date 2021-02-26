شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يدرس نقاط الضعف والقوة في وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران الجماعي، المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وتسلم المدرب البرتغالي تقريرا فنيا من مدحت عبدالهادي المدرب العام عن فريق وادي دجلة، لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق.

وشهد مران الفريق تقسيمة قوية بين اللاعبين، وحرص المدير الفني على إيقاف التدريب أكثر من مرة لمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والتكتيكية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

كان عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى الفريق قد عقد جلسة مع ثلاثي حراسة المرمى محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد أبوجبل، على هامش مران الفريق المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.