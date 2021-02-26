شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يغيب أسبوعين عن الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب محمد صبحي، حارس مرمي الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، عن المباريات الرسمية للفريق لمدة أسبوعين.

وأثبتت الأشعة التي أجراها صبحي، تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وخرج صبحي، من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة البوسني، يوفيتش، خلال مباراة الأهلي المقبلة، والمقررة يوم 10 من مارس المقبل، علي ارض ملعب ستاد الإسكندرية.