شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة مانشستر يونايتد لـ«المصري اليوم»: لا أتوقع استمرار محمد صلاح في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث بول سكولز، أسطورة المنتخب الإنجليزي وفريق مانشستر يونايتد السابق، عن حسم جاره وغريمه التقليدي مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي «بريميرليج» هذا الموسم، كما وجه رسالة إلى النجم الدولي المصري محمد صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول بعد نهاية الموسم.

ويتصدر السيتيزنس جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 وبفارق عشر نقاط كاملة عن الشياطين الحُمر بعد مرور 25 جولة.

وقال سكولز، في تصريحات خاصة لصحيفة «المصري اليوم»، اليوم الجمعة: «في حقيقة الأمر، لا أرى مانشستر يونايتد يقترب من مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا. ففريق مانشستر سيتي يتمتع بمدرب رائع ويملك عقلية ممتازة وأسلوب لعب يعرفونه جميعًا».

أضاف: «يبدو أن مانشستر يونايتد غير متأكد مما يفعلونه، فالفريق يحتاج إلى الكثير من العمل والتعاقدات حتى يُصبح قادرًا على المُنافسة المحلية وكذلك الأوروبية، لدينا مدرب يعرف ما يحتاجه الفريق، أنا متأكد انه سيبذل قصارى جهده لفعل الصواب وإعادة النادي إلى حيث يجب أن يكون».

وتطرق صاحب الـ 46 عامًا للحديث عن نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح قائلاً: «إن محمد صلاح تراجع مستواه مثلما هو حال الفريق ككل، لقد تأثر بنتائج فريقه السلبية هذا الموسم، إلا أنه برغم من ذلك، مازال من أهم اللاعبين في صفوف الفريق، شخصيًا لا أتوقع استمراره في الأنفيلد».

وعن اللحظة الأفضل في مسيرته الكروية أجاب سكولز: «بكل تأكيد عام الثلاثية ومباراة بايرن ميونخ التاريخة في الكامب نو، يا لها من لحظات لا تنسى، كذلك هدف ريان جيجز في نصف نهائي الكأس أمام آرسنال. كانت تلك الفترة بالكامل هي الأبرز في مسيرتنا كلاعبين بالفريق».

ويعد بول سكولز أسطورة من أساطير مانشستر يونايتد، فهو ضابط إيقاع الفريق عندما كان لاعبًا، وقد حقق العديد من الإنجازات مع الشياطين الحمر، أبرزها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في 11 مناسبة، وكان من العناصر الرئيسية للمدرب سير أليكس فيرجسون على مدار 19 موسمًا قضاها في ملعب أولد ترافورد.