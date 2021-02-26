شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالسلام يعقد جلسة مع حراس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد عمرو عبدالسلام، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع ثلاثي حراسة المرمى محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد أبوجبل، على هامش مران الفريق المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وشهد مران الفريق مشاركة أحمد نادر السيد حارس فريق 2003 بعد عودته من معسكر منتخب مصر.

ويحل الزمالك ضيفا على وادي دجلة، في المباراة المقرر لها، الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.