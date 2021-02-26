شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن تحديات المرحلة المقبلة، بداية من مواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من تنزانيا.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ ١٤ في بطولة الدوري الممتاز.