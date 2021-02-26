شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على سبب عدم مشاركة شيكابالا في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة سلبية من المران الجماعي المقام حاليًا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

ويعاني شيكابالا من الإصابة بكدمة قوية في الركبة، ويخضع اللاعب حاليا لفترة تأهيل للتعافي من إصابته.

ويواجه الزمالك نظيره وادي دجلة في المباراة المقرر لها، الإثنين المقبل، في تمام السابعة والنصف، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكان عبدالحليم على، مدير الكرة بنادي الزمالك، عقد جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وطلب عبدالحليم على من اللاعبين التركيز في مباراة وادي دجلة المقبلة، لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز.

وأوضح عبدالحليم على للاعبين أن الفوز على وادي دجلة في بطولة الدوري الممتاز سيؤثر إيجابيا على مواجهة الفريق المقبلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا بموسمها الحالي.