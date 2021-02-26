شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يقرر اصطحاب 26 لاعباً فى رحلة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، استدعاء 26 لاعباً لمعسكر المنتخب المقبل الذى يشهد إقامة مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

ومن المقرر أن يصطحب البدرى الـ26 لاعبا إلى نيروبى عاصمة كينيا لخوض مباراة 25 مارس المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم 3 تدريبات قبل السفر إلى كينيا لمواجهة منتخبها، وقرر حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، انطلاق معسكر المنتخب بالقاهرة يوم 20 مارس المقبل، استعداداً لمباراتىّ كينيا وجزر القمر، ويتدرب لاعبو المنتخب فى القاهرة 3 مرات قبل السفر إلى كينيا لخوض المباراة.

وتتوجه بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نيروبي 22 مارس، تمهيدا لمواجهة كينيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

واستقر الجهاز الفني علي بدء معسكر المنتخب الوطني في القاهرة على أن يكون السفر من خلال الطائرة الخاصة التى وفرتها اللجنة الثلاثية للمنتخب قبل العودة عقب لقاء كينيا واستكمال المعسكر المغلق لمواجهة جزر القمر بالقاهرة يوم 29 مارس في آخر جولات التصفيات.

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة سفر اثنين من اللجنة مع بعثة منتخب مصر الأول إلى كينيا، حيث يلتقى المنتخبان فى تصفيات أمم أفريقيا 2022، وتقرر سفر رئيس اللجنة الثلاثية مع البعثة ومعه أحمد حسام عوض عضو الاتحاد، على أن يتولى محمد الشواربي عضو الاتحاد مصاحبة الفريق منذ عودته وحتى مباراته مع جزر القمر بالقاهرة المحدد لها يوم 29 مارس في التصفيات نفسها.