شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر ينتظم فى مران الأهلي ويؤكد جاهزيته لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، فى المران الجماعى الذى أقيم عصر اليوم، الجمعة على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة والانتهاء من تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى، حيث اشتكى طاهر من إصابة عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي قبل أن ينتظم اليوم فى مران الأهلى الجماعي.

واقترب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى من العودة لقائمة الفريق فى مباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة والنصف مساء بعد غد، الأحد، باستاد السلام فى الجولة الـ14 من بطولة الدورى الممتاز.

وفشلت محاولات لحاق طاهر محمد طاهر برحلة الأهلى الأخيرة إلى تنزانيا التى واجه خلالها الأهلى فريق سيمبا بالجولة الثانية لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى خسرها الأهلى بهدف نظيف.

وعانى طاهر محمد طاهر من إصابة فى العضلة الخلفية عقب مونديال الأندية الأخير بقطر الذى حصد فيه الأهلى الميدالية البرونزية.

وغاب طاهر محمد طاهر عن مباراة المريخ السودانى التى أقيمت فى القاهرة يوم 16 فبراير الجارى فى الجولة الأولى لدور المجموعات لدورى الأبطال وهى المباراة التى فاز فيها الأهلى بثلاثية نظيفة.