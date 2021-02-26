شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى يكشف نقاط قوة وضعف دجلة لباتشيكو قبل مواجهة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران الجماعي، المقام حاليا على إستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. وتسلم المدرب البرتغالى تقريرا فنيا من مدحت عبد الهادى المدرب العام للزمالك عن فريق وادى دجلة، لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس المنتظر مواجهة الاثنين المقبل، فى الساعة السابعة والنصف باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدورى الممتاز.

وشهد مران الزمالك اليوم تقسيمة قوية بين اللاعبين، وحرص المدير الفنى على إيقاف التدريب أكثر من مرة لمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والتكتيكية.

وخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، قبل انطلاق مران اليوم، كما عقد عبد الحليم على مدير الكرة، جلسة مع لاعبى الفريق، وطالبهم بالتركيز فى مباراة وادى دجلة المقبلة، لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدورى الممتاز.

وأدى حازم إمام، ظهير أيمن الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران فى إطار البرنامج التأهيلى تحت إشراف عمرو المطراوى أخصائى التأهيل والعلاج الطبيعي، ما يؤكد عدم قدرته على المشاركة فى مباراة الاثنين المقبل، لاستمرار شعور اللاعب بالإجهاد.

كما لن يلحق محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك، بمباراة فريقه المقبلة أمام وادى دجلة، لمعاناته من الإصابة بكدمة قوية فى الركبة، ويخضع حاليا لفترة تأهيل للتعافى من إصابته.

فيما عقد عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الزمالك، جلسة مع ثلاثى الحراسة محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد أبو جبل، على هامش مران الفريق للحديث عن المرحلة القادمة.

وشهد مران الزمالك اليوم مشاركة أحمد نادر السيد حارس فريق 2003 بعد عودته من معسكر منتخب مصر، حيث تم تصعيده فى الفترة الماضية برفقة زميله سيد عطية حارس فريق الشباب للتدريب مع الفريق الأول كما تم قيدهما فى القائمة الأفريقية للموسم الحالي.