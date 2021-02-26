شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى يفضل الانتقال للأهلى على بيراميدز ويؤكد: الدورى فى الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو مرعى، لاعب طلائع الجيش، أنه يعشق النادى الأهلى ويشجعه منذ الصغر، عندما كان يلعب الكرة فى الشارع، وأنه لو تلقى عرضا للانتقال إلى النادى الأهلى سيوافق دون تفكير، متوقعا أن يحصل أبناء القلعة الحمراء بطولة الدورى لهذا الموسم.



عمرو مرعى

وقال مرعى، ردا على بعض أسئلة متابعيه عبر ستورى حسابه على انستجرام، منها سؤال حول توقعاته لبطل الدورى هذا الموسم، فرد قائلا، "إن شاء الله الأهلى هياخد الدورى، وهو بيكسب كل المباريات، ومستواه مش نازل ولا حاجة، ولو لعب كل مؤجلاته وكسب هيبقى بإذن الله أول دورى".





وسؤال من متابع آخر "لو بيراميدز عرضت عليك 50 مليون والأهلى 10 ملايين.. تختار مين؟.. ليرد: "الأهلى من غير ما أفكر"، مشيراً إلى فترة لعبه فى صفوف النجم الساحلى، مؤكدا أن بطولة الدورى التونسى أقوى من الدورى المصرى.





وأشار مرعى إلى أن الزمالك نادٍ كبير، وأنه لو عرض عليه عرض مناسب سيوافق على الانتقال للقلعة البيضاء، قائلا، "الناس بتسألنى أنت أهلاوى ولا زملكاوى فمبكدبش ولا بتهرب من الإجابة.. وفعلا لو جالى أهلى وزمالك هروح الأهلى.. وده مفيهوش تقليل من الزمالك خالص، الزمالك نادى كبير"، مؤكدا أن "قدر ربنا" هو سبب رحيله من بيراميدز.





من ناحية أخرى، تلقى نادى طلائع الجيش إخطاراً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة بسلبية مسحة كورونا للفريق بالكامل قبل مواجهة الأهلى، ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات الأهلى المحلية والأفريقية للوقوف على نقاط القوة والضعف للمارد الأحمر قبل ملاقاته فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، على استاد الأهلى والسلام بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويرغب بسيونى فى استعادة الانتصارات على حساب الأهلى، لاسيما أن الطلائع قدم مباراة قوية أمام المارد الأحمر وكان نداً قوياً فى نهائى كأس مصر قبل أن يخسر بركلات الترجيح.





ويستعيد فريق طلائع الجيش، جهود الرباعى عمرو جمال وناصر منسى وخالد سطوحى وعمرو السيسى لاعبو الفريق فى مباراة الأهلى، بعد غيابهم عن مباراة القناة الأخيرة بكأس مصر بعد حصولهم على الإنذار الثالث فى مواجهة سموحة بالدورى.















