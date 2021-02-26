شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تصعب مهمة الإبقاء على أليو ديانج فى الأهلى.. موسيمانى أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جذب الدولى المالى أليو ديانج نجم خط وسط فريق النادى الأهلى اهتمام فريق جالطة سراى التركى، تمهيدا لتقديم عرض لضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة وفقا لتقارير تركية.

وأكدت صحيفة "TaK Vim"التركية أن أليو ديانج، نجم خط وسط الأهلى، محط اهتمام فريق جالطة سراى لضمه على طريقة مصطفى محمد مهاجم الزمالك فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما خطف أنظار كشافى جالطة سراى التركى، خلال متابعتهم لمصطفى محمد مهاجم الزمالك، وقدموا تقريراً إيجابياً عن النجم المالى إلى الجهاز الفنى بقيادة فاتح تريم، لاتخاذ قرار حاسم بشأن بدء المفاوضات الرسمية مع الأحمر.

موسيمانى

أول هذه الأسباب هى تجاهل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى للنجم المالى، والذى يضعه دائما على دكة البدلاء، وأصبح يعتمد على الثنائى حمدى فتحى وعمرو السولية بالإضافة إلى أكرم توفيق فى الفترة الأخيرة، باستثناء مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت الفريقين فى دار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، والتي بدأ فيها موسيماني بثلاثة لاعبين فى الوسط.

وضع ديانج حاليا مع موسيمانى، والجلوس احتياطيًا ومعاملته على أنه لاعب الوسط الرابع في ترتيب لاعبى خط الوسط، قد يكون أحد أسباب التي تدفع اللاعب لاتخاذ قرار الرحيل عن الأهلي في وقت مبكر.

سن ديانج الصغير

توقع الجميع للدبابة المالية مستقبلا باهرا فى وسط ملعب النادي الأهلي، فعلى الرغم من أنه لم يكمل سوى عامين داخل النادي القلعة الحمراء، إلا أنه بات سريعاً أحد أبرز أعمدتها الأساسية، لترتفع له التنبؤات وتزيد سقف التوقعات بشأنه لتقديم المزيد.

وحصد ديانج مع النادي الأهلي 3 بطولات هي الدوري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، بعدما شارك مع الاهلى في 57 مباراة، سجل 3 أهداف، وصنع 4 أهداف أخرى.

ويُعد سن الـ23 عامًا أحد العوامل المهمة لاحتراف أي لاعب أفريقي مميز، وهو ما يعول عليه كامارا إبراهيم وكيل أعمال أليو ديانج في تسويق اللاعب أوروبيًا.

عروض الاحتراف

عرض جالطة سراى لم يكن الأول من نوعه فى محاولات لاحترافه أوروبيًا، فقد تلقى اللاعب المالي عرضًا بلغاريًا العام الماضي، وفقًا لما جاء في تصريحات لوكيل أعماله، إلا أن النادي الأهلي رفض العرض، فضلا عن تصريحات أليو ديانج المتكررة عن سعادته البالغة في النادي الأهلي وحلمه بخوض تجربة احترافية في أوروبا عن طريق النادي الاهلي.