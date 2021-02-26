شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يواصل التأهيل على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى حازم إمام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي المقام حاليًا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

ويخضع «حازم» لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية تحت إشراف عمرو المطراوي، إخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي.

ويلتقي الفريق مع وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.