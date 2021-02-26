شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا قبل مواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق مران اليوم، الذي يُقام على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وكان محمود عبدالرازق «شيكابالا»، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد خضع لفحص طبي قبل مران الفريق، اليوم الجمعة، من أجل تحديد حجم الإصابة التي عانى منها بعد الكدمة في الركبة، والتي تسببت في خروجه من قائمة مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالي.



وسيتم تحديد البرنامج التأهيلي للاعب بناء على نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها تحت إشراف الجهاز الطبي، وتحديد موقفه من مباراة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة، المقرر لها الإثنين المقبل.