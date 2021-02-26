اخبار الرياضه

عبدالحليم على للاعبين: لقاء وادي دجلة سيؤثر على مسيرة الفريق ببطولة إفريقيا

0 نشر
كريم أبو حسـين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم على للاعبين: لقاء وادي دجلة سيؤثر على مسيرة الفريق ببطولة إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد عبدالحليم علي، مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش المران الجماعي، المقام حاليًا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وطلب «علي» من اللاعبين التركيز في مباراة وادي دجلة المقبلة لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز.

وأوضح «علي»، للاعبين، أن الفوز على وادي دجلة في بطولة الدوري سيؤثر إيجابياً على مواجهة الفريق المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد «علي»، للاعبين، خلال الجلسة، أن الجهاز الفني وإدارة النادي على ثقة كاملة في إمكانياتهم الفنية لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في اللقاء المقبل.

وفي نهاية الجلسة، تعاهد لاعبو الفريق على تقديم أفضل أداء لهم أمام وادي دجلة، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    178,774

  • تعافي

    138,183

  • وفيات

    10,404

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا