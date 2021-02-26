شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يشارك في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أُقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش.

وشارك «ماهر» في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابته، التي استدعت جراحة في الكتف خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وخضع «ماهر» لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.