شكرا لقرائتكم خبر عن «القباني»: لا أعرف لماذا تخلت إدارة الزمالك عن «أوناجم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وائل القباني، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك يسير بخطي ثابتة في بطولة الدوري، وإذا استمر علي هذا النهج فسيكون قادرًا بقوة على المنافسة علي اللقب.

وأكد «القباني» أنه رغم معاناة الفريق نقصًا في بعض الصفوف، خصوصًا في خط الهجوم، فإن الأمور والنتائج تسير بشكل جيد في المجمل، باستثناء بعض التعثرات.

وأبدي «القباني» اندهاشه من قرار إدارة الكرة والإدارة الحالية بالاستغناء عن المغربي الدولي، محمد أوناجم، الذي وصفه بأنه أفضل مليون مرة من لاعبين تم الإبقاء عليهم بصفوف «الأبيض» وقيدهم في القائمة دون أدني فائدة.