شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه طلائع الجيش في دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، في المباراة المقرر لها الساعة السادسة مساء على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة دوري اليد.

وفاز الزمالك، أمس، على نظيره هليوبوليس بنتيجة 26/36، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة استاد القاهرة.

ويقود فريق الزمالك حسين زكى مديرًا فنيًا ويعاونه حسن يسري مدرباً عاماًً.